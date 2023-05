Sul Piemonte finisce l'allerta meteo e parte la conta dei danni

Si diradano le nubi sul Piemonte o almeno così promettono le previsioni. E torna a colorarsi di verde la mappa sul rischio idro-geologico.

Per oggi, l'Arpa non prevede significativi fenomeni come frane e allagamenti in nessuna zona della regione, dove sembra passata l'ondata di maltempo proseguita fino al tardo pomeriggio di ieri.

Quando, a San Damiano d'Asti, si sono abbattute tanta pioggia e grandine da inzuppare i campi. Ora gli agricoltori dovranno fare la conta dei danni. Ma nell'Astigiano - con le strade diventate come fiumi - anche gli automobilisti si sono trovati in difficoltà. Stessa situazione nel Monferrato: lì l'acqua e i chicchi di ghiaccio hanno causato anche allagamenti e frane lungo alcune vie di comunicazione.

Altrove, invece, si torna alla normalità. A Collegno il Comune ha riaperto i sottopassaggi Nuto Revelli, tra via Martiri del 30 aprile e via San Francesco d'Assisi, e di viale Svezia, mentre a Chiomonte è transitabile la strada provinciale, su cui si era abbattuta una frana. Da Torino a Cuneo, tanti fiumi sono tornati impressionare per la loro portata: la Ceronda, ma anche il Chisone, il Ghiandone, il Po. Tutti, però, sono rimasti sotto il livello di guardia.