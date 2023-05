Suoni dallo spazio

Ascoltare il Sole. La Nasa ha lanciato un altro progetto di scienza partecipata, per chi voglia aiutare e contribuire alla ricerca, sui suoni delle particelle solari che incontrando la magnetosfera generano vibrazioni, onde a frequenza ultra bassa. Il progetto Harp, che usa i dati di satelliti Nasa per studiare il plasma, è l'acronimo di Heliophysics Audified: Resonances in Plasmas, ma il nome richiama anche lo strumento musicale. Perché, spiega l'agenzia spaziale, queste onde viaggiano come le onde stazionarie lungo la corda di un'arpa. I dati vengono accelerati perché le vibrazioni rientrino nella capacità dell'udito umano, affinché gli scienziati cittadini possano ascoltarle e descriverle. I risultati ottenuti serviranno per gli studi sugli eventi meteorologici spaziali. Ma questo non è l'unico modo di ascoltare i suoni dello spazio. Il rover Perseverance della Nasa si trova da ormai oltre due anni su Marte; grazie a due microfoni per registrare l'audio ha inviato suoni come quelli del vento, del rover stesso o del piccolo elicottero Ingenuity.