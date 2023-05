E' sempre la giornata delle Tartarughe

Sono sette nel mondo le diverse specie di tartarughe marine, tutte a rischio estinzione. Secondo la stima del wwf nel Mediterraneo ogni anno 150mila esemplari finiscono catturate accidentalmente dagli attrezzi da pesca. e piu di 40.000 muoiono.

Le tartarughe sono seriamente minacciate dalle attività umane. oltre alle plastiche e alle catture accidentali, patiscono il disturbo del turismo nelle aree di riproduzione. Accanto alle attività di recupero, cura e rilascio degli animali, sono tante quelle di monitoraggio. anche su larga scala. appena comunicati i dati del progetto Life CONCEPTU MARIS 2022. cofinanziato dall’Unione Europea. ISPRA è capofila e coordinatore scientifico. piu di 550 avvistamenti di diverse specie di grandi abitanti del mare e oltre 250 tartarughe in 40 giornate e 10.000 km percorsi. in un’ampia area compresa tra il Tirreno meridionale e i Canali di Sardegna e Sicilia. dati che alimentano il report 2022-2025 sulla distribuzione di queste specie, le loro preferenze ecologiche e le pressioni antropiche. come il traffico marittimo e i rifiuti marini.