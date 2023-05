Tavolini e panchine nuovi e già vandalizzati. Ma anche narcisi fioriti sul Lago d'Orta

Panchine rotte e tavolini inutilizzabili, nonostante i recenti interventi di ripristino: sono le segnalazioni che arrivano da due telespettatori, una relativa al giardino di via Castelgomberto angolo via Nuoro a Torino e l'altra relativa a Baldissero Torinese in Strada Tetti Berruto.

Rimaniamo a Torino per la seconda segnalazione. Al parco di via Calabria la situazione dopo ogni fine settimana è la stessa: bottiglie di birra, cartacce e rifiuti abbandonati sul prato invece che negli appositi cestini.

Infine Gianna, dal Verbano Cusio Ossola, manda degli splendidi narcisi fioriti nei dintorni del Lago d'Orta.