Chi ha inventato la misurazione del tempo?

Le più antiche meridiane e orologi ad acqua trovati dagli archeologi erano degli egizi, che per primi utilizzarono la divisione della giornata in 24 ore e dell’ora in 60 minuti, vale a dire la numerazione duodecimale, con base 12, e sessa-gesimale, con base 60.

Ma secondo alcuni studiosi l'uso di questi dispositivi potrebbe risalire addirittura al neolitico.