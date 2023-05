Temporali e grandine, strade e campi allagati nell'astigiano

Ancora nubifragi, tanto estemporanei quanto violenti. Ancora strade e campi allagati. Stavolta è toccato all'astigiano: dalla città del palio, già investita da una fortissima pioggia nella notte tra mercoledì e giovedì, a San Damiano d'Asti, con grandinate e auto costrette a guadare la strada. Strappi di un maltempo che nonostante un'allerta meteo in attenuazione ha colpito anche nella giornata di giovedì, all'improvviso, con rovesci localizzati e intensi che dall'astigiano si sono poi spostati sul Monferrato, anche con grandine, e che potrebbero toccare infine il basso torinese e cuneese, per esaurirsi nel corso della serata.

La situazione dei fiumi

Più stabile per fortuna il decorso dei fiumi, cresciuti ma sotto controllo. Corsa impetuosa quella del Po, osservata agli sgoccioli di un'altra giornata di monitoraggio: un'allertea arancione per le valli del Piemonte nord occidentale che è terminata alle 13 di giovedì. I corsi d'acqua sono rimasti entro la soglia di guardia, anche i più carichi, come il torrente Ceronda oltre cinquantadue millimetri di pioggia caduti in dodici ore. Un mix di temporali e incrementi improvvisi di portata che ha ridotto il deficit idrometrico dei fiumi piemontesi. Per le prossime settimane sono ancora attese finestre di temporali e pioggia, preziosa e insieme temuta.

Interviste a Secondo Barbero, direttore Arpa Piemonte, e Francesca Bona, docente di Ecologia fluviale del centro Alpstream per lo studio dei fiumi alpini.