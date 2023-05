Acqua, tregua tra Regione Piemonte e Consorzio Est Sesia

Accordo raggiunto. Rientra al momento la spaccatura tra Regione e Consorzio Est Sesia sul regolamento di distribuzione dell'acqua così essenziale in tempi di siccità. Ci sarà una cabina di regia interregionale che si occuperà di gestire le acque a uso irriguo tra Piemonte e Lombardia, con particolare riferimento al ruolo del Consorzio Est Sesia, l’ente che gestisce le erogazioni per l’agricoltura che in passato aveva chiuso le derivazioni dei canali Cavour e Quintino Sella per permettere di irrigare i campi pavesi e che con le vecchie regole di distribuzione avrebbe rischiato di destinare la maggior parte delle risorse ai risicoltori della Lomellina in Lombardia.



Le aziende del novarese avevano denunciato più volte i rischi con la Regione schierata dalla loro parte e pronta a impugnare il regolamento al Tar. Ma nel vertice di oggi, il Consorzio ha di fatto congelato le regole contestate, accogliendo la proposta di una cabina di regia per valutare l'andamento della situazione e la distribuzione dell'acqua disponibile. Nell'organismo che si riunirà ogni due settimane, entreranno il Consorzio, le Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta che assumeranno decisioni concordate per non penalizzare nessuno dei territori interessati.

Servizio di Silvia Bacci