Lo scooter abbandonato è ormai mimetizzato nell'erba

La prima segnalazione è di Daniele Pressi che ci mostra un'immagine del controviale di corso Trapani angolo via Bardonecchia, a Torino. “Ormai sono 4 mesi che questo scooter si trova qui”, scrive. “Se continua a piovere - aggiunge - l'erba lo coprirà completamente e diventerà parte dell'arredo urbano”.



Ma non mancano anche le buone notizie. Andrea Bosio ci ringrazia perché, a pochi giorni dalla segnalazione nella nostra rubrica, il semaforo tra via Malta e via Braccini, sempre a Torino, è stato spostato a lato della pista ciclabile rendendola più sicura.



E chiudiamo con una immagine di consueta bellezza in questa stagione, un campo di papaveri, siamo al parco di Settimo Torinese. L'immagine è di Gianluca.