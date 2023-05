Da Bruino a Porta Susa, le segnalazioni del telespettatori

Un telespettatore ci fa sapere che in strada vicinale del Maggiore a Bruino, in provincia di Torino, il Comune, nonostante numerose segnalazioni, non ha mai eseguito le opere di asfaltatura e che la parziale coperture presente del manto stradale è stata realizzata dai privati.

La signora Maria Concetta ci segnala la situazione nella zona di Porta Susa, sempre a Torino dove spesso si trovano diverse persone disagiate sdraiate per terra e si chiede che cosa fare per aiutarle.

Chiudiamo con le belle immagini inviate da Cesare Carbonari, che riprendono la nascita dei pulli del picchio verde al parco delle Vallere.