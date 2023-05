Tombini pericolosi e lampioni accesi di giorno a Torino

La prima segnalazione di oggi, venerdì 19 maggio, ci arriva da Salvatore di Torino e riguarda un problema che ci è stato segnalato già diverse volte in quartieri diversi della città. Qui siamo in corso Lombardia e come vedete dalla foto ci sono tutti i lampioni accesi in pieno giorno.



Ci spostiamo in piazza Adua, sempre a Torino. Gabriella ci segnala questa situazione con una serie di tombini e lastre di pietra non posate – diciamo così – a regola d’arte. Visto che è anche vicino a un giardino frequentato sarebbe il caso di intervenire per la sicurezza di tutti, scrive la telespettatrice.



Chiudiamo con un video che ci manda Renato da Venaria: siamo sopra Castellamonte, sullo sfondo la punta Quinzeina. La panoramica ci offre una bella distesa di narcisi sul prato.