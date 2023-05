Il primo open day alla discarica di Sezzadio

Nel primo settore della discarica di Sezzadio, in provincia di Alessandria, è stato sistemato il materiale sul terreno impermeabilizzato. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso gennaio, secondo cui non ci sono rischi di contaminazione delle vicine falde acquifere, l'impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e non recuperabili dell'ex cava di Cascina Borio è ora definitivamente in funzione.

La società parmense che ha acquistato il terreno e gestisce la discarica, Riccoboni Holding, ha organizzato una prima giornata di porte aperte alla popolazione e alle istituzioni locali. “Un primo passo per tranquillizzare i cittadini”, ha spiegato l'amministratore delegato Angelo Riccoboni.

Dal Comune di Sezzadio spiegano: “l'azienda ha fatto correttamente la sua strada a livello industriale, ne prendiamo atto e continueremo a dialogare con loro, come facciamo con tutte le aziende presenti sul nostro territorio”.



L'area di 122 mila metri quadrati raccoglie, anche da fuori regione, rifiuti di origine industriale, materiali da demolizioni e terre da bonifica, classificati come non pericolosi e non recuperabili. Fra dieci anni l'area sarà tombata e sorgerà un parco, mentre i rifiuti e le falde acquifere sono sottoposi a costante monitoraggio.

servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Giancarlo Raviola

interviste ad Angelo Riccoboni, amministratore delegato Riccoboni Holding, e Michele Bellandi, direttore RiHabitat - discarica di Sezzadio