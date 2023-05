Dai cortili alle piazze, torna a Torino la Festa dei vicini

Ai Bagni pubblici di via Agliè, a Torino, spazio sociale e culturale del quartiere di Barriera di Milano, torna l'annuale Festa dei vicini, nata nel 1999 a Parigi e oggi diffusa in tutta Europa.

Da Barriera di Milano a tutti gli altri quartieri della città: una settantina gli appuntamenti organizzati Torino, promossi dal Comune con l'Agenzia territoriale per la casa (Atc) del Piemonte centrale, coinvolgendo residenti e associazioni. In borgo Campidoglio, ad aprire le porte, e la cucina, è l'associazione dei sardi di Torino.

Interviste a Erika Mattarella, direttrice Bagni pubblici di via Agliè, Eloheh Mason, presidente associazione Les Petites Madeleines, Matteo Mereu, presidente associazione Sardi in Torino “A. Gramsci”, e Enzo Cugusi, direttivo associazione Sardi in Torino “A. Gramsci”.