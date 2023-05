Dal Lingotto alla collina. Come cambia il mercato immobiliare

La mappa di Immobiliare.it mostra 10.500 appartamenti in vendita a Torino e 1.700 in affitto. Un terzo di chi cerca, secondo un'analisi dello stesso sito, sogna il centro, ma la zona nella quale poi gli utenti prendono maggiormente contatto con gli inserzionisti è a ovest, a Borgo San Paolo.

L'osservatorio della Fiaip, la federazione degli agenti immobiliari, evidenzia invece, in base all'andamento dei prezzi, come le zone che hanno guadagnao più attrattività siano a Sud: Lingotto e Mirafiori Sud, quartieri prevalentemente residenziali che vivono un ricambio generazionale, trainati anche dai poli universitari limitrofi.

Crescono i valori anche in collina e precollina, un'inversione di tendenza rispetto al passato: aree che hanno incontrato una nuova domanda di abitazioni vicine a spazi verdi.



In confronto con le altre grandi città italiane, Torino è accessibile alla "generazione fuori mercato", cioè chi ha difficoltà a trovare la casa che desidera e a sostenerne le spese: secondo uno studio appena pubblicato dal Future Urban Legacy Lab del Politecnico di Torino, centro di ricerca sul futuro del patrimonio urbano del Politecnico di Torino, nel capoluogo piemontese c'è maggiore possibilità di trovare l'abitazione con le caratteristiche ricercate, in affitto o in vendita, e non solo in periferia o in zone dove c'è bassa percezione di sicurezza. Lo studio si basa su dati di Immobiliare.it e Tecnocasa, e si intitola Torino non è una città solo per ricchi.



Una città che, emerge da un altro rapporto del centro di ricerca dl Politecnico, "Torino vista da fuori", risulta più attrattiva per gli studenti rispetto alle altre grandi città anche per i prezzi delle case e con una distribuzione omogenea degli alloggi di fuorisede, a eccezione di periferia nord e collina, più lontane dalle sedi degli atenei.