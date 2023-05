Santena, partono gli aiuti verso l'Emilia-Romagna: "ricambiamo la solidarietà ricevuta nel '94"

Pale, stivali, disinfettanti, prodotti per l'igiene personale. Una solidarietà concreta, ma anche una vicinanza nello spirito. È partito il pacco di aiuti per Conselice, in Emilia-Romagna, “per ricambiare il gesto che molti comuni nel ‘94 fecero nei confronti di Santena quando eravamo noi gli alluvionati”, dicono dall’amministrazione. Da questo angolo del Torinese che - a trent'anni dall'alluvione che qui fece una vittima - proprio quest'anno uscirà dall'elenco delle zone a rischio idrogeologico.

“A oggi possiamo dire che tutti gli interventi di carattere strutturale, cioè arginature, muri, allargamenti dell'alveo, sono stati realizzati”, spiega l'ingegnere Bartolomeo Visconti, che dal '94 a oggi ha seguito gli interventi di messa in sicurezza del torrente Banna. “E gli interventi di manutenzione sono comunque in corso e dovranno continuare ad esserci", aggiunge.

Interventi lunghi. Tanti soldi e altrettanta burocrazia, per rendere il torrente che taglia il paese com'è oggi: innocuo. Anche le ultime piene non hanno fatto danni. Prevenzione che oggi è realtà. Ci è voluto tanto, ma qui l'acqua non fa più paura.