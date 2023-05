Il volto innovativo dell'Africa non fa notizia

30 milioni di chilometri quadrati, oltre un miliardo e mezzo di abitanti. L'Africa punta alla ricerca e all'innovazione, ma per i media italiani ha una popolazione indistinta, indefinita, in costante fuga, con echi di disperazione e morte. I dati nella quarta edizione del report "l’Africa Mediata" curato dall'Osservatorio di Pavia. Nel 2022 nei quotidiani: 953 articoli su temi africani, 13 al mese. La maggior parte con l'Africa in relazione all'Italia o all'Europa. Quasi il 70% sulla migrazione, il 15 % società e cultura, il 9% cronaca. Le poche news africane raccontano per il 36% guerra e terrorismo, ancora migrazioni, 15%, politica per il 14%. Nei telegiornali di prima serata le notizie sono più di 1.170: il 65% sull'emergenza migranti, il 13% cronaca, il 12% questioni sociali, ancora in rapporto all'occidente. Collocate in Africa il 24% dei fatti di politica la maggior parte dei quali però è in relazione ai nostri viaggi istituzionali e quasi il 22% sull'ambiente, ma su eventi come la cop 27. Anche le edizioni on line non brillano in pubblicazioni di news africane. E' quasi silenzio assoluto invece sulla realtà dell'africa che vive a più velocità e una stagione di sviluppo e innovazione rilevante. Per questo in una lettera aperta 100 intellettuali africani esorta popolazione e leader locali a rivendicare la sovranità del continente riducendo lo sfruttamento, smettendo di imitare modelli occidentali e adattando scienza, tecnologia, ricerca ai contesti storici e sociali propri dell'africa