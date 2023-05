Scoperto l'innesco della fotosintesi clorofilliana

La più grande trasformazione della terra è avvenuta tra i due e i tre miliardi di anni fa, quando una gigantesca quantità di ossigeno è entrata nell'atmosfera. Un processo dovuto alla fotosintesi clorofilliana e fatto da piante e organismi che utilizzando la luce solare producono ossigeno a partire dall’acqua. Passaggi complessi e noti da più di 50 anni, ma mancava un tassello: quella ricostruzione chimica per cui una molecola di acqua diventa una molecola di ossigeno. Ora, dopo dieci anni di studi, i ricercatori dell'università di Berlino e dell'università dell'aquila hanno scoperto quel momento iniziale della fotosintesi che permette a piante e alghe di trasformare anidride carbonica, energia solare e acqua nella loro fonte di nutrimento, il glucosio, e nel prodotto per loro di scarto e per noi fonte di vita che è l'ossigeno. Per arrivare a capire quell'innesco gli studiosi hanno utilizzato la spettroscopia a infrarossi e visto che la natura utilizza un grande enzima per far si che l’acqua, scissa attraverso una reazione guidata dalla luce, si trasformi in ossigeno. In particolare hanno identificato la reazione di un complesso di proteine, chiamato fotosistema 2, che è data dal posizionamento corretto dei protoni, ioni dell’atomo di idrogeno, all’interno dell’enzima. Le nuove conoscenze potrebbero aprire la strada a nuove soluzioni nella produzione di energia pulita, tecnologie per convertire l’energia solare in carburanti green con impatto ambientale prossimo allo zero, ma anche per creare una fotosintesi artificiale, quindi ispirandosi alla natura, trovare nuovi materiali comuni e a basso costo, come ferro e nichel, capaci di assorbire luce e generare elettricità