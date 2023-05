Atp Challenger 175, il tennis internazionale torna a Torino

Un nuovo torneo, dopo le Atp Finals, per riaffermare il ruolo di Torino nel panorama tennistico italiano ed internazionale. Si concluderà sabato l'Atp Challenger 175, organizzato su terra rossa al Circolo della Stampa Sporting del capoluogo, uno dei tre in programma questa stagione. La stella l'argentino Sebastien Baez, numero 40 del mondo. In palio, oltre al montepremi complessivo di 225 mila dollari, 175 punti Atp riservati al vincitore. Un occasione per il circolo di tornare protagonista dopo i fasti degli anni 60.

Così Pietro Garibaldi, presidente del Circolo della Stampa Sporting: “Il nostro campo stadio ha quasi 80 anni, ha avuto il suo picco negli anni '60, quando c'era italia '61, per il centenario dell'unificazione d'Italia e gli internazionali, gli stessi di Roma, in questo filo rosso che ci lega con Roma, si fecero in questo stesso stadio dove vinse Pietrangeli”.

Questa nuova tipologia di torneo è stata ideata da Atp per accogliere i primi eliminati agli Internazionali d'Italia in corso a Roma per aiutare i giocagtori a raccogliere punti con lo sguardo al Roland Garros, il più importante appuntamento del mondo sulla terra battuta. Guai però a parlare di ripiego. I punti in ballo sono tanti, così come la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica.

Aggiunge Giorgio Di Palermo, direttore del torneo: “I punti per la classifica sono indipendenti da qualsiasi altro torneo quindi ogni settimana per loro è ricca di significato e per i giocatori che sono qui questa è la settimana che conta quindi sono qui per fare punti, allenarsi, divertirsi e competere al massimo livello”.

