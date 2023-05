Torino, Lo Russo presenta il Piano operativo

Torino, una città e i progetti per il suo cambiamento. Il sindaco Stefano Lo Russo presenta il Piano operativo, approvato in mattinata dalla Giunta. Contiene una progettazione organica, che sarà finanziata con quasi 149 milioni di euro, fondi europei del programma nazionale Metro plus. Progetti molto ambiziosi: l'agenda digitale, non semplice informatizzazione ma diffusione della cultura digitale; la sostenibilità ambientale, con la sistemazione delle sponde del Po e dei parchi; la mobilità urbana sostenibile, ad esempio la sistemazione di piazza Baldissera e la pedonalizzazione completa di via Roma; la rigenerazione urbana.

La metropolitana

In primo piano anche la linea 2 del metro, Rebaudengo-Vanchiglia- Politecnico, ma si guarda a Strada del Portone a sud e San Mauro a nord, e per questo Lo Russo chiede al Governo di non rinegoziare il PNRR ma di spostare alle città virtuose i fondi eventualmente rimasti senza progettazione. La metropolitana sarà fondamentale per il cambiamento della zona nord della città. I finanziamenti più sostanziosi, 46 milioni, andranno infatti a sostegno di inclusione e innovazione sociale nelle zone più difficili, Barriera e Aurora, con interventi infrastrutturali e sociali rivolti specificamente alla popolazione più giovane.