Torino-Monza 1-1, rabbia granata. Gol e highlights

Torino-Monza 1-1, gli highlights

Il Toro non va oltre il pareggio per 1-1 con il Monza ma ai granata restano molte recriminazioni per le occasioni sprecate e anche per alcune decisioni arbitrali che faranno discutere. Fin dall'inizio gli uomini di Juric mettono in difficoltà i brianzoli e vanno vicini al vantaggio con Sanabria e Miranchuk ma in entrambe le occasioni trovano pronto Di Gregorio.

Il Monza si vede con una puntata di Ciurria sulla quale Milinkovic è attento. Al 35’ il primo episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della gara. Sul tiro di Vojvoda, Miranchuk è pronto a mettere in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I granata protestano però per un precedente fallo in area di rigore. Lungo consulto al Var ma poi l’arbitro decide che il fallo c'è ma è stato commesso in attacco dei granata.

La superiorità del Toro si concretizza al primo minuto della ripresa quando Sanabria, assistito da Vlasic, batte il portiere monzese con un destro preciso. Gli ospiti si ridestano ma Milinkovic salva su Augusto mentre i granata non sfruttano gli spazi lasciati liberi dai brianzoli e con Seck e Miranchuk falliscono il raddoppio.

Così il Monza ne approfitta e a cinque minuti dal termine trova il pareggio con Caprari. Ferito ma non abbattuto il Toro cerca ancora il gol della vittoria e al 43' recrimina per una trattenuta di Rovella in area su Ricci, ma anche in questo caso arbitro e Var gli danno torto lasciando amarezza e rabbia a Ivan Juric.