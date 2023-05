Il Toro nell'arena dello Spezia: le probabili formazioni

Spezia-Torino, le probabili formazioni. “Ci vorrà un Torino di carattere, senza quello per noi non c'è partita". Un Toro di carattere, come piace a Juric, per scendere nell'arena di uno Spezia in piena bagarre salvezza. In palio, c'è l'ottava piazza dell'onore: il mini-campionato contro Bologna, Fiorentina e Monza. Che vorrebbe dire Europa solo in caso di ulteriori penalizzazioni ai danni della Juventus. Attenzione però alla formazione. Bomber Sanabria si allena a parte per un fastidio all'adduttore. E così pure Miranchuk, per una frattura al dito del piede. Probabile dunque una staffetta Vlasic-Miranchuk al fianco di Karamoh dietro a Pellegri unica punta.

Il futuro è lontano

Poi, l'Inter e il tempo di pensare al futuro: si comincerà dai riscatti di Vlasic e Miranchuk. “Siamo molto contenti di loro, hanno fatto un'ottima stagione”. Su suo, di futuro, Juric - che ha un altro anno di contratto - non si sbilancia. "Qui si guarda troppo al passato o al futuro. Godiamoci il presente: il Torino sta giocando bene ed è in un ottimo periodo, divertiamoci. Poi tutto il resto si vede e si risolve”.

Spezia-Torino, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Amian, Żurkowski, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri.