Toro da record, quattro gol anche contro gli insulti razzisti a Juric

Sarebbe da raccontare come la partita perfetta: quattro tiri in porta e quattro gol. Se non fosse stata macchiata dagli insulti contro Juric. Sul finire del primo tempo l'arbitro Guida si avvicina all'allenatore croato, gli parla e poi decide di sospendere la gara. Ivan Juric a fine gara ha spiegato: "Cerchi di stare calmo e non reagire, ma dopo un po' diventa veramente spiacevole. E non è una cosa bella per nessuno. L'arbitro è stato bravo e si è calmato tutto".

La sospensione

Due minuti di sospensione. L'altoparlante del Picco che diffonde messaggi contro il razzismo. E i giocatori, primo tra tutti il capitano dello Spezia, il ghanese Giasi, a calmare compagni e tifoseria. Ancora Juric racconta: "I ragazzi che sono di altro colore o così, capiscono anche meglio queste situazioni".

La gara

Ha ragione Juric. Il resto, come detto, è la cronaca di una partita perfetta. A sbloccarla è una sfortunata deviazione di Wisniewski sul tocco di Singo. Il 2 a 0 arriva alla mezz'ora con Ricci. Cresce il nervosismo tra i liguri, che rischiano la retrocessione, e i granata ne approfittano prima con Ilic e poi con Karamoh per dilagare. E' la nona vittoria fuori casa, la quarta di fila senza subire gol: non accadeva dal 1935. Un record che significa 53 punti classifica e ottavo posto condiviso con la Fiorentina, in attesa del Monza impegnato questo pomeriggio contro il Lecce. Ma Juric, insulti a parte, può sorridere.

