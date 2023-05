Toro, testa già all'Inter: tre punti per prenotare un posto in Europa

Una vittoria su un campo, quello dello Spezia, finora stregato. La quarta di fila senza subire gol, non accadeva dal 1935 e tocca scomdorare gli Invincibili. E Juric, soddisfatto, può coccolarsi la coppia di centrocampisti più promettente della serie A, Ricci e Ilic, poco più di 40 anni in due, entrambi in gol al Picco. "E' la coppia che mi stuzzica perché hanno qualità tecniche importanti. Non sono solo centrocampisti normali, diventano mezzale offensive e stanno facendo benissimo".

Una vittoria per l'Europa

Un Toro fresco e in forma che vuole tornare a far gioire i suoi tifosi anche in casa. Anche perché allo stadio Grande Torino la vittoria manca da quasi tre mesi, l'ultima volta era il 6 marzo. Nell'ultima di Campionato, i granata ospiteranno un'Inter con la testa già alla finale di Champions League. All'andata finì 1 a 0 con un gol beffa all'89esimo di Brozović.

Una partita decisiva per Buongiorno e compagni. Dopo il pari tra Bologna e Napoli e la sconfitta del Monza contro il Lecce, fare i tre punti contro i nerazzurri significherebbe agguantare l'ottavo posto in solitaria e prenotare un posto in Europa.