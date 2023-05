Tragedia del Mottarone, l'attesa per l'atto di chiusura delle indagini

Una ferita che si rinnoverà tra una settimana.

Un'inchiesta che, invece, sta per terminare.

Il crollo della funivia al Mottarone, 23 maggio di due anni fa, quattordici vittime in un abisso di dolore ed incredulità.

Adesso, dopo il lungo incidente probatorio invernale sulla perizia degli esperti incaricati dal gip, dopo un nuovo supplemento di indagini, la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi sta per chiudere. In arrivo, anche se nessuno si sbilancia sul giorno esatto, gli avvisi di chiusura indagini.

Ad attenderli una lista di indagati che comprende quattordici nomi ma è probabile la richiesta di archiviazione per alcune posizioni minori.

I principali accusati rimangono Luigi Nerini, titolare della società funivie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore di esercizio e Gabriele Tadini, caposervizio che ha ammesso da subito di aver inserito i forchettoni responsabili della mancata attivazione dei freni di emergenza. Chiamando in causa però anche una presunta consapevolezza degli altri.



Dopo la notifica del 415bis, gli indagati avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere riascoltati in procura. Poi le richieste di rinvio a giudizio, in vista di un'udienza preliminare che potrebbe iniziare durante o subito dopo l'estate.



Nel servizio di Martino Villosio, con il montaggio di Benedetto Mallevadore, l'intervista all'avvocato di Tadini, Marcello Perillo