La protesta corre sui treni storici: "Riaprite le linee ferroviarie soppresse"

In carrozza, su una cento porte, fatta così per velocizzare salita e discesa dei tanti passeggeri degli anni Trenta quando venne costruita. Partenza a Cuneo, direzione Busca: una linea storica. Il treno però oggi resta un ricordo: la linea è sospesa al traffico passeggeri, passano solo i convogli merci.

Le linee soppresse

L'alleanza Mobilità Dolce, assieme alle Ferrovie dello Stato, ha però messo in piedi un viaggio d'altri tempi con un obiettivo attualissimo in un mondo sempre più attento all'ambiente: perché su 1200 chilometri di linee ferroviarie chiuse in Italia che si chiede di riaprire, ben 12 sono in Piemonte. Una situazione dovuta alla carenza di fondi e poi alla pandemia, che ha comportato un taglio del servizio di circa il 15%.

Presto due riaperture

Dopo la firma del nuovo contratto di servizio con Trenitalia, la Regione ha annunciato che riattiverà due linee: la Casale-Mortara e la Asti-Alba. Chi ha a cuore l'ambiente, a partire da Legambiente, Comitati e Assoutenti, chiede più fondi e garantisce che monitorerà la situazione: il treno, è l'idea, funzionerà solo se passa spesso.

Interviste a Anna Donati, portavoce Amodo, e Fulvio Bellora, coordinamento mobilità integrata e sostenibile.