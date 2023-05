Un pugno alla madre 76enne, che cade e muore: in carcere 44enne

Un pugno in faccia, al culmine dell'ennesimo litigio, alla madre 76enne. Lei cade priva di sensi sul pavimento di casa, una palazzina popolare del quartiere Barca, periferia nord est di Torino. Muore, non si sa ancora se per il pugno o per la caduta.

E' in carcere il figlio, Gianluca Berardino, 44 anni, che all'inizio aveva negato il suo coinvolgimento, ma che, dopo la denuncia e le accuse del padre, ha confessato ai carabinieri di aver sferrato il colpo che ha causato la caduta.

Molte le occasioni in cui Berardino si era dimostrato violento: maltrattamenti, vessazioni e aggressioni ai danni dei genitori. L'ultima, quella fatale.

Nessun motivo apparente alla base del gesto; quel che si sa, per adesso, è che la conflittualità in famiglia era alta; l'uomo non viveva coi genitori, ma non aveva una casa propria, vagava per la città, senza fissa dimora, e ogni tanto tornava, forse in cerca di denaro.