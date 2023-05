Una fiaccolata per Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa

E' partita dal cortile dell'Ordine dei Medici di corso Francia, a Torino, e si è conclusa in piazza Castello la fiaccolata in ricordo della psichiatra Barbara Capovani, uccisa pochi giorni fa a Pisa da un ex paziente. Una commemorazione diventata occasione per lanciare un allarme e chiedere più attenzione, risorse e strutture per la Sanità pubblica. All’invito hanno aderito in centinaia, tra medici, psicologi, infermieri e gente comune.

"I medici sono vulnerabili per tanti motivi, innanzitutto perché in questo momento c'è una profonda dicotomia nel sentire della popolazione tra quello che viene promesso dalle istituzioni e la realtà, un servizio sanitario nazionale con le sue inefficienze, a cominciare dalle liste d'attesa, i tempi di visita affettati e l'eccessiva burocrazia". A sintetizzare il sentimento dei medici torinesi il presidente dell'Omceo, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, Guido Giustetto.

''Non siamo più in grado di garantire il diritto alla salute delle persone - ha aggiunto - e, di fronte a questo, coloro che sono meno attrezzati culturalmente davanti al medico pensano che sia lui il responsabile e contro di lui si scatenano. Serve, dunque, un racconto più fedele della realtà, maggiori finanziamenti del settore e tutela fisica per il personale sanitario''.

Alla manifestazione, tra i partecipanti, oltre ai vertici della sezione torinese della Società italiana di psichiatria, e ai rappresentanti di Regione Piemonte e Città di Torino, anche il presidente dell'Ordine degli infermieri di Torino, Ivan Bufalo, che ha osservato: "Siamo diventati il capro espiatorio di una sanità che

stenta a funzionare e indispettisce perché disattende le aspettative".