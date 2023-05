Una nuova legge europea impone il dna del vino

Le etichette riportanti solo il nome e l'origine sembrano già archeologia. Il futuro è già rivoluzione. Passa dal dna del vino, tracciato attraverso un qr code. La nuova normativa europea, in vigore dall'8 dicembre, prevede che siano indicati allergeni e valori nutrizionali come già avviene per il cibo. Sulle bottiglie verrà stampato un qr code che rimanderà al sito con le informazioni richieste. Tra i dubbi che la Commissione Europea dovrà chiarire però il tema dei vini affinati o invecchiati. Come ricostruire a ritroso dell'8 dicembre le operazioni fatte in cantina che bisogna esibire nella traccia digitale a cui rimanda il qr code?

Interviste a Vincenzo Gerbi, professore enologia università di Torino, Pier Stefano Berta, Oicce - Associazione Enologica Nazionale, e Stefano Sequino, settore vitivinicolo Confcooperative,