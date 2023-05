Valcasotto, viaggio nel borgo di Beppino Occelli tra formaggi, storia e natura

"Era il borgo dei formaggi, ma oggi è diventato il borgo del gusto, dei sapori: perché nel frattempo abbiamo coltivato altri ingredienti primari per la cucina, per l'ospitalità, per le tradizioni". Beppino Occelli introduce così la sua Valcasotto, frazione di Pamparato, nel cuneese, a quarant'anni dal suo arrivo. Il re del burro scelse infatti questo luogo tra le valli del basso Piemonte, per produrre i suoi formaggi più pregiati. Un'intuizione che oggi, tra enogastronomia, storia e natura, attira turisti da tutto il mondo.

"Abbiamo recuperato lecase antiche, abbiamo riposizionato i formaggi su assi di legno locale, il mulino napoleonico, poi ovviamente con l'apertura del castello che è stato dei Savoia, il borgo si è revitalizzato con un turismo molto più ampio rispetto a prima", spiega Occelli. Nelle cantine di affinatura dei formaggi l'acqua di sorgente sgorga dalla roccia. I profumi di Langa e di alpeggio raccontano storie di popoli e mestieri antichi. E poi c'è il burro, il vero marchio di fabbrica di Occelli, protagonista dei piatti cucinati nella Locanda.

Il percorso sensoriale poi continua attraverso i boschi di castagni, tra le Alpi e il mar ligure. Fino al Castello di Casotto, una delle regge sabaude più amate dalla moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, la Bela Rosin. Qui è possibile fare visite guidate, oppure noleggiare una e-bike per esplorare la zona in modo green. Ma a Valcasotto c'è ancora tanto da scoprire e da fare, assicura Occelli. “Per il futuro sogno di trattenere tanti giovani che ancora adesso cercano lavori a valle”, conclude. "Non possiamo perdere le nostre tradizioni, il linguaggio, le espressioni. E dunque l'unico modo è convincerli che c'è avvenire in questo posto".

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Tiziana Samorì

Interviste:

Beppino Occelli - imprenditore e mastro casaro

Alessandra Ingenetti - chef

Roberto Pockaj - accompagnatore naturalistico

Marco Quaranta - accompagnatore cicloturistico Regione Piemonte