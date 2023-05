Nuovi lavori stradali in città, tregua solo in zona Lingotto per il Salone del Libro

Quella che si sta per aprire rischia di essere una nuova settimana di passione per gli automobilisti a Torino. Si aggiungono infatti dal 15 maggio nuovi cantieri stradali su un reticolo urbano già costellato di blocchi e deviazioni. A entrare nel vivo i lavori in via Po con cui dovremo convivere fino a novembre 2024. Parte adesso il lotto che prevede un restringimento di carreggiata in direzione piazza Vittorio Veneto per tre mesi e mezzo.

Potatura alberi

Altro asse cruciale per la viabilità cittadina dove potrebbero formarsi lunghe code è corso Massimo D'Azeglio. Per un mese, fino al 15 giugno, potatura alberi nei settecento metri che vanno da corso Vittorio Emanuele II a via Campana, opera che impegnerà progressivamente non solo una corsia ma anche stalli di parcheggio. Disagi in vista anche in corso Gabetti, corso Trapani, via Madama Cristina.

Tregua in zona sud

Grazie invece al Salone del Libro può momentaneamente tirare un sospiro di sollievo chi transita in zona Sud. Si fermeranno per tutta la settimana i lavori Smat in corso Unità d'Italia. E da mercoledì sospesa anche la riasfaltatura del cavalcavia di corso Bramante, già in parte completata.