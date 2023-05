Viaggio a Canova, il borgo dell'Ossola salvato dall'uomo venuto dall'Arkansas

servizio di Federica Burbatti

Siamo andati nell'Ossola, nei paesi di Crevoladossola e Montecrestese. Vi sono antiche frazioni che sono state recuperate da stranieri ed italiani. Qui il rapporto con la pietra è un connubio profondo con l'uomo. Uno sguardo dal passato al futuro, attraverso continui studi, nel rispetto degli antichi luoghi.

La storia



Il borgo medievale di Canova, era abbandonato da cent'anni , quando Ken, dall'Arkansas è arrivato qui con la moglie Kali e due figlie adolescenti. Casa su casa oggi il borgo è rinato. Ha ritrovato la sua storia. Si sono aggiunti amici dalla Svizzera e dalla Svezia, ogni famiglia si è legata al restauro e al rinnovo della propria casa. Ogni luogo ha ritrovato voce. lo spirito di comunità qui è arrivato subito, in modo naturale . E' nata così l'associazione internazionale Canova.





La lavorazione della pietra



Settecento anni, che corrono lungo la frazione abbandonata di Gesh, l'Ossola che guarda alla Svizzera, ha uno sguardo al futuro grazie a Marco, sua moglie Paola ed il piccolo Emil, unico bimbo. Sono venuti a vivere qui. Dieci case, loro ne hanno restaurata una ed altri amici hanno comprato ruderi per viverci. Una scelta di vita che coinvolge ogni anno studenti da tutto il mondo che arrivano qui per studiare le tecniche della pietra in una valle che nei secoli ha tramandato la lavorazione della pietra.