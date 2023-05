Vincere difendendosi, la Juventus batte 2 a zero l'Atalanta. Gol e highlights

Allegri ormai filosofo, alchimista, amuleto della vittoria difendendosi. 2-0 all'Atalanta, che ha fatto 24 tiri ed altri da cui i giocatori bianconeri si son difesi col corpo.

Un servizio giornalistico non riesce a farli vedere tutti, poi non contano. Nel calcio valgono quelli che passano la riga, come quello di Iling Junior, che ha messo dentro una palla parente di una pallina della roulette lanciata da Rabiot che gira, gira ed esce il piede di Iling e siamo uno a zero, al decimo del secondo tempo.

Anche se la Juve dopo i primi venti minuti aveva visto, dalla feritoia del suo bunker di difesa a 10, di tutto da parte dell'Atalanta, il palo di Scalvini, i sacrifici dei difensori fra corpo e braccia per evitare gol o simili, tiri sopra l'incrocio ancora di Scalvini, la botta di Pasalic che sembrava gol. Zapata che va marcato da 3 uomini.

Poi arriva il secondo tempo che dopo ll gol di Iling porta Gasperini ad aumentare il numero delle punte, entra Boga, dentro Muriel, il problema è che tolgono spazio a Zapata che sparisce. Poi sparisce anche Boga che si azzoppa e con lui anche le possibilità di rimonta atalantina e la Juve approfitta con la fuga di Di Maria e il tiro del neoentrato Pogba, diverso dal Pobga che Allegri ricorda.

E come al solito ci sono i tiri dell'Atalanta, quello di Muriel fuori , la punizione di Koopmeiners, con Szczesny miracolante. Ma come direbbe Paolo Conte tutto intorno è Atalanta. Che, come succede nelle giornate sbagliate di Gasperini, quando la Dea si fa infilare, c'è l'occasione di Vlahovic che sbaglia davanti a Sportiello come un giocatore da 70 milioni non dovrebbe. Ma all'88esimo i 70 milioni si vedono nel gol all'incrocio che Vlahovic in solitudine centra sulla palla della fuga di Chiesa ed è due a zero. Partita finita. Proprio inchiodata.