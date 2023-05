Oltre 190mila piemontesi al voto il 14-15 maggio 2023

Saranno più di 190mila i piemontesi chiamati al voto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A scegliere il sindaco settanta comuni tra cui quattro città sopra i 15mila abitanti: Ivrea, Orbassano, Pianezza e Novi Ligure.

Occhi puntati soprattutto sul capoluogo eporediese dove PD e Cinque Stelle corrono insieme. Laboratorio di alleanze in vista delle prossime elezioni regionali. Schieramenti compatti sia a sinistra che a destra anche a Pianezza che arriva alle urne commissariata, così come Novi Ligure. Cinque i candidati invece ad Orbassano.

Qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi si andrà al ballottaggio il 28 e 29 maggio. Nelle città più grandi è possibile esprimere pure il voto disgiunto. Per il consiglio comunale, sopra i 5mila abitanti, si possono indicare fino a due preferenze rispettando la parità di genere. Una sola preferenza invece è prevista sotto tale soglia.

Il comune più piccolo ad andare al voto in questa tornata, non solo del Piemonte ma di tutta Italia, è Castelmagno nel cuneese con soli 53 abitanti. Perde invece il secondo turno Omegna dove la popolazione è scesa a 14mila residenti. Prima assoluta per Moransengo Tonengo in provincia di Asti, comune di fresca istituzione. Sono state rinviate le elezioni ad Ameno, nel novarese, per mancanza di candidati, e a Gignese, nel verbano, per vizi di forma nella presentazione delle liste elettorali.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Giulia Parenti