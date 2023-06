La chiesa di San Bernardino a Ivrea diventa bene Fai

Un capolavoro assoluto, oggi difficile da visitare. Ma per la Chiesa e il convento di san bernardino si apre finalmente una prospettiva: il restauro ed il recupero di tutto il complesso. E insieme la valorizzazione, con le metodologie piu' moderne, di un bene rinascimentale nel cuore di Ivrea città Industriale Unesco.

Arte e storia insieme, ancora una volta nel nome di Olivetti. Perche' questa divento' la casa di famiglia, che abitava cosi' vicino alla fabbrica di mattoni rossi. Ora la nuova vita di San Bernardino viene affidata al Fai, grazie alla donazione dei proprietari, la famiglia Olivetti e Tim. Il ministero della cultura investirà 6 milioni nell'impresa, curata da Fai con fondazione Olivetti, comune, regione, fondazione Compagnia di San Paolo, archivio storico Olivetti spille d'oro, Icona rete imprese canavesane.

Il cantiere aprirà tra un anno: entro l'estate del 26 restauro degli edifici, adeguamenti di sicurezza, spazi per il teatro, aule didattiche ed esposizioni temporanee, altri servizi culturali e di accoglienza, di sport e di gioco. Un totale di 40mila metri cubi recuperati al pubblico e alla città. Ma non un museo, piuttosto un luogo che racconta. Come raccontano le storie della vita e della passione gli straordinari affreschi di Spanzotti, cosi' faranno le videoproiezioni dedicate ai luoghi e alle persone, anche nella dimensione piu' domestica.

Il nuovo bene del Fai in piemonte sarà dedicato alla fondatrice Giulia Maria Crespi, nel centenario della nascita.