70 anni fa la prima scalata all'Everest

Migliaia di persone si sono ritrovate a Kathmandu, in Nepal, per i 70 anni dalla prima scalata dell'Everest, 29 maggio 1953.

A conquistare gli 8.849 metri della vetta più alta del mondo il neozelandese Edmund Hillary e la sua guida sherpa Tenzing Norgay. Le immagini storiche dei festeggiamenti al loro ritorno e della conferenza stampa nella quale i protagonisti raccontarono l'impresa.

L'Everest attira ogni anno centinaia di scalatori, dal 1953 la vetta è stata raggiunta 7mila volte da quasi 4mila persone, molti sono saliti in più occasioni. Putroppo l'impresa continua a uccidere.

Il bilancio 2023 è di 12 vittime ma nei decenni precedenti i morti sono stati oltre 300.