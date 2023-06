A Bielmonte, tanta bellezza ma paura per il Monte Rosa

servizio di Davide Lessi

montaggio di Paolo Monchieri

interviste a Elena Garzena e Massimo Thiebat, gestori del rifugio Monte Marca



La differenza si vede a occhio nudo. Per chi in queste montagne ci lavora ogni giorno. Elena e Massimo lo fanno da una decina di anni. E te lo raccontano al rifugio Monte Marca, Bielmonte, quota 1650 metri. Per salirci, c'è pure una seggiovia monoposto. Secondo il comitato glaciologico italiano il Monte Rosa ha subito "un arretramento frontale di 64 metri, 40 solo nel 2022, un dato mai registrato in mezzo secolo di misurazioni". Temperature alte e poche precipitazioni nevose: un mix letale che si è abbattuto sull'estate scorsa.

Un lavoro, quello di gestore di rifugio, che si basa soprattutto su due stagioni: estate e inverno. Con la stagione invernale che a queste quote "medie" preoccupa sempre di più. La situazione di anno in anno diventa sempre più problematica, l'ha sottolineato anche Legambiente, che nel suo rapporto "nevediversa2023" ha messo Bielmonte nelle stazioni sciistiche a rischio. Un laghetto artificiale è riuscito, in parte, a limitare i danni sul turismo.