A Pont Canavese la casa lager dei cani

Delle condizioni di "igiene pessime". "Incompatibili", parole della forestale, con "l'esistenza degli animali". Eppure così vivevano 44 cani di cui 15 cuccioli, in un piccolo appartamento, un trilocale di Pont Canavese. Fino all'intervento dei carabinieri auspicato anche da una petizione online che ha sfiorato le 40 mila firme.

Perquisizione, sequestro degli animali e l'allarme che si sposta al canile di Caluso. Nella struttura che di media accoglie 140 cani e ora deve gestirne quasi 200. Il responsabile Luciano Sardino: “Per la prima volta in trent'anni sono seriamente preoccupato di poter reggere questo impatto qui perché la vedo dura”

Per dare una vita dignitosa a questi animali si stanno mobilitando diversi comuni del canavese, da San Giorgio a Favria, passando ovviamente per Caluso. Si va a caccia di risorse, anche perché in estate le adozioni calano.