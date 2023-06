A Torino cresce il mercato immobiliare ma crollano i mutui

Fra le grandi città italiane, Torino è quella che cresce di più nel mercato immobiliare. E limitando il confronto alle tre principali metropoli, è l'unica a segnare il segno più. Ma è un crescita che esclude i più giovani e i meno abbienti. Nel primo bimestre del 2023 le transazioni sono aumentate di oltre il 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+3,26%), a differenza del -2% di Roma, del -3,7% di Milano e del -14,9% di Napoli, e del -2,7% nazionale.



Allo stesso tempo, però, a Torino sono crollati i mutui, e di più rispetto alla media italiana. Le richieste di finanziamento sono diminuite del 28,6%, il dato italiano è -23,56%.



Il mercato in città è cresciuto per due motivi, commenta Maurizio Gallo-Orsi, presidente del Collegio notarile torinese: per l'aumento di compravendite di seconde abitazioni, acquistate per investimento e senza accendere un mutuo, e per i prezzi più bassi delle case. Ma il mercato delle seconde case, che riguarda una fascia di età più alta, non può reggere un intero settore, continua. Mentre accendere un mutuo è sempre più difficile - aggiunge - visto l'aumento dei tassi di interesse, quasi quadruplicati negli ultimi mesi, una tendenza di cui non si vede un'inversione almeno fino alla fine dell'anno.