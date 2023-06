Al Palio di Fossano arriva il Var e trionfa borgo Romanisio

Fossano in festa per il ritorno del palio. Dopo la vittoria dell'anno scorso, Borgo Romanisio fa il bis e, al termine delle due prove previste, conquista anche l'edizione numero 44 dell'evento, caratterizzata da novità e colpi di scena.

Prima, i commissari della corsa dei cavalli - la giostra dell'oca - chiedono di bagnare la pista per renderla meno polverosa per animali e pubblico. Troppa acqua, però, si accumula in una curva, che va sistemata. Poi, il via alla gara, tra cadute senza conseguenze e contestazioni. Ma quest'anno, i dubbi di dipanano anche grazie al Var, cioè l'arbitro dagli occhi elettronici del calcio, che aiuta quelli in carne e ossa. Dopo le verifiche, comincia la festa in rosso e blu di Borgo Romanisio.

A Fossano, la gara prevede che, finiti tre giri, il cavaliere tagli in corsa la testa a un'oca di polistirolo. L'altra sfida: il tiro con l'arco per centrare le oche, sempre finte. Una tradizione che risale al Quattrocento.

Intorno agli atleti, i figuranti in abiti lunghi e calzamaglia. La rievocazione storica ricorda il passaggio in città di Carlo Emanuele I e della sua sposa, Caterina di Spagna, per il loro viaggio di nozze che, nel 1585, li condusse dalla penisola iberica a Torino.

Interviste a Valter Aimar, fantino Borgo Romanisio, Sonia Picco, arciera, Andrea Cesare, monarca Palio di Fossano