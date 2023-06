Al rifugio Mondovì torna l'estate vera: erba verde, rododendri e tracce di neve

Più si sale più ci si rende conto di quanto il clima sta cambiando. Nelle ultime stagioni estive, ci siamo abituati a vedere i rifugi sullo sfondo di paesaggi quasi lunari, arsi da alte temperature e siccità. Ma, almeno per ora, al rifugio Mondovì, a Roccaforte, sulle Alpi Liguri, il colpo d'occhio è diverso.

Dopo cinquanta giorni filati di pioggia, nel torrente Ellero c'è il doppio dell'acqua, sulle montagne rimane qualche traccia di neve e le valli sono verdi e rosa, grazie alla fioritura dei rododendri selvatici, più lunga rispetto all'anno scorso.

Il ritorno dei rovesci è stato una benedizione anche per i gestori dei rifugi, dove spesso proprio l'acqua produce l'elettricità che serve a riscaldare le docce o in cucina. Eppure l'acqua caduta tra aprile e inizio giugno potrebbe non bastare fino a settembre.

Interviste a Michele Cillario, cuoco del rifugio Mondovì e Mario Canavese, gestore del rifugio