Alessandria e l'incubo alluvione 1994, ecco perché la città è di nuovo a rischio

Il trauma dell'alluvione del 1994 è vivo nella memoria degli alessandrini. 70 morti in tutto il Piemonte, di cui 14 nella sola Alessandria, e oltre 2mila sfollati. Nei 29 anni passati da allora, sono state prese una serie di misure. La Protezione civile è stata completamente riorganizzata. Ma non solo. Interventi che sono costati in tutto 60 milioni di euro di cui 20 solo per il Ponte Meyer. Altri 200 milioni di euro in questi anni li ha spesi l'Aipo, Agenzia interregionale per il fiume Po, che ha alzato e allargato tutti gli argini del Tanaro. L'efficacia di queste misure è dimostrata dall'alluvione del 2016: stesso quantitativo d'acqua, zero danni.

Le vasche di laminazione

Ma con il cambiamento climatico e gli eventi metereologici sempre più estremi, per gli addetti ai lavori tutto il lavoro fatto non basta più. Al Tanaro servono nuove vasche di laminazione e bacini di espansione, sfoghi dove accumulare l'acqua in eccesso da costruire a monte della città. E gli Alessandrini devono cominciare a temere anche il Bormida.

Interviste a: Marco Neri, direttore dei Lavori pubblici del Comune di Alessandria nel 1994; Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria