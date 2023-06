Alessandria, invito a cena in carcere, per 400 invitati

Una cena davvero particolare, quella che si è svolta nell'Istituto Penitenziario di Alessandria. Una lunga tavolata è stata allestita all'aperto tra i filari del “Luppoleto Galeotto” .

Invitati come ospiti 400 cittadini che sono entrati negli spazi del carcere per gustare i prodotti realizzati e serviti dai detenuti.

I fondi raccolti da tutte le attività del progetto chiamato Fuga di Sapori vengono investiti per favorire la formazione professionale e il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. «E' l'unico strumento per ridurre la recidiva e dare dignità a chi ha scontato una pena e vuole rifarsi una vita», spiega Carmine Falanga, presidente della cooperativa Idee in Fuga.