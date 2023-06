Cospito, il giorno dopo la sentenza. L'anarchico resta al 41 bis

All'indomani della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino sul caso di Alfredo Cospito, la data a cui guardare è il 24 settembre: entro quel giorno i giudici dovranno depositare le motivazioni del dispositivo con cui hanno condannato a 23 anni di carcere l'anarchico, concedendogli l'attenuante della “lieve entità” del fatto ed evitandogli così l'ergastolo previsto dal reato di strage politica di cui era accusato.

La sua difesa - con l'avvocato Flavio Rossi Albertini - seppur soddisfatta si riserva di leggerle per valutare il ricorso in Cassazione. Così come potrebbe voler fare ricorso anche la procura generale, che per Cospito aveva chiesto convintamente il carcere a vita.

Al centro del giudizio c'è l'attentato di Fossano del giugno 2006, ripreso nelle immagini dell'epoca del sopralluogo della polizia scientifica, acquisite agli atti del processo: fotogrammi che mostrano i momenti successivi all'esplosione delle due bombe artigianali posizionate dagli anarchici nei bidoni dell'immondizia di fronte alla Scuola allievi carabinieri. Il fatto che i due ordigni non abbiano causato né vittime né feriti è stato una pura casualità secondo l'accusa, mentre per la difesa è la prova che si trattò di un atto dimostrativo.

Cospito, intanto, resta recluso a Sassari al 41 bis, il regime del carcere duro che gli è stato applicato a maggio del 2022 per quattro anni a causa dei rapporti che continuava a intrattenere con la galassia anarchica. Su questo, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino non cambia nulla. In autunno saranno discussi altri due reclami contro il 41 bis presentati dalla sua difesa, ma la revoca della misura sembra lontana.

