Alice Superiore, le voci dei residenti dopo il sequestro della casa di riposo

Per i residenti di Alice Superiore, in Val Chiusella, la casa di riposo “Don Michele Manfredi” è un'istituzione dalla lunga storia. E' stata quindi accolta con sorpresa la notizia del sequestro dei carabinieri disposto dalla procura di Ivrea. Trasferiti i 26 ospiti della struttura, mentre due persone risultano iscritte nel registro degli indagati. Alcuni anziani sono stati spostati in altre Rsa della Asl To4, altri invece sono tornati a casa dai propri familiari.

Le accuse, dopo le ispezioni dei carabinieri del Nas e degli operatori dell'Asl, riguarderebbero la presunta inadeguatezza della struttura, soprattutto nell'accoglienza degli anziani non autosufficienti, e la mancanza delle necessarie autorizzazioni. Tra le accuse anche la presunta somministrazione di farmaci da parte di personale non infermieristico.