Quegli alloggi condivisi tra fuorisede per superare difficoltà e solitudini

Cucinare, lavare, organizzarsi da soli in tutti gli aspetti dell'esistenza. È la vita dello studente fuori sede. Sara è una di loro: frequenta il corso di laurea magistrale in Scienza dei Dati al Politenico di Torino. Arriva da Lecce, in Puglia. Vive a Torino da quattro anni. Un alloggio condiviso con un'altra studentessa, non lontano dal Poli. Un affitto che giudica non troppo alto. Giornate e a volte serate di studio. Collabora con l'università per alcuni appuntamenti, un lavoretto che serve a far quadrare i conti a fine mese. Nel suo futuro c'è sicuramente un anno in Francia, per ottenere la doppia laurea. Poi si vedrà.

La finanza interessa anche a Giulio, di Sanremo, che studia ingegneria gestionale. E' al terzo anno della triennale. La laurea è in vista, anche se maggio è un mese non facile. Condivide un alloggio con altri due studenti. “Sono fortunato - spiega - lo abbiamo trovato piuttosto facilmente, so che per altri non è stato così”. Ha una borsa di studio, e cerca di fare attenzione alle spese che non sono poche.