A Limone Piemonte un ponte simbolo della ricostruzione post alluvione

L'inaugurazione del ponte regala nuove emozioni agli abitanti di Limone Piemonte. Un'infrastruttura distrutta dall'alluvione dell'ottobre 2020 che ritorna è il simbolo di un paese che ricostruisce le sue strade e i suoi collegamenti, che riaffiora dai tempi difficili. Il sindaco Massimo Riberi lavora con la sua amministrazione ogni giorno per mettere a posto il territorio pezzo dopo pezzo, dalla ricostruzione degli argini a quella delle strade distrutte dalla furia dell'acqua, alla pulizia degli alvei dei fiumi.

Tanto resta da fare

All'appello però mancano ancora molti lavori, 6 milioni e mezzo di euro sono arrivati ne servono altri 7. Soltanto la sistemazione dei rii laterali necessita di un milione e mezzo di euro. L'alluvione si portò via anche una seggiovia a Limonetto: i fondi mancano e non è stato possibile ripristinarla. Ed è chiuso ancora causa danni alluvione il tunnel del Colle di Tenda: qui i cantieri sono in corso.

I luoghi simbolo del disastro

La casa sradicata dal suolo fece il giro del mondo. Altro luogo travolto dalla furia dell'alluvione è Garessio. L'immagine simbolo del ponte Odasso, distrutto dalla piena: oggi con due milioni e mezzo di euro finanziati dal Pnrr il ponte è in fase di ricostruzione e il cantiere inizierà ad ottobre. Ciò che urge, secondo il sindaco Fazio, è l'attuazione del piano per ricostruire il ponte sulla statale: il traffico ora passa nel paese creando problemi all'abitato.

Interviste a Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, e Giovanni Ansaldi, geologo.