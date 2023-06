Da polveriera a oasi di biodiversità

Nei 15 ettari in cui sorgeva la polveriera di Caraglio, comune del Cuneese, in soli tre anni la Città, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, ha bonificato e rigenerato il terreno, piantato migliaia di varietà vegetali tipiche della zona, ricreato l'habitat per anfibi, insetti impollinatori, farfalle, lumache, funghi e uccelli. Accanto al lago irriguo, costruito in collaborazione con il consorzio locale, è stato creato un lago balneabile depurato con filtri naturali e piante acquatiche. Ora il Bioparco Acquaviva è un'oasi di biodiversità dove i ragazzi delle scuole e i turisti ritrovano le vegetazioni tipiche della zona e percorrono sentieri storici collinari. Ce n'è anche uno che porta al filatoio seicentesco dove si tesseva la seta con le macchine progettate da Leonardo da Vinci. Un' operazione di comunità raccontata dalla sindaca, Paola Falco, Graziano Viale, ufficio tecnico del Comune, e dagli ambientalisti Albino Gosmar, associazione Cuneo Birding e Gianfranco Peano, Legambiente Cuneo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Paola Messina. Tgr Leonardo