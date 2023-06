Onu: necessario un dietrofront sulla plastica

Riprogettare una società con meno plastica è un tema ambientale, di salute pubblica, ma soprattutto di giustizia sociale. Inger Andersen, direttrice UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite, ha chiuso così la settimana di negoziati a Parigi. Oltre 2mila tra scienziati, attivisti e i rappresentanti di 175 governi hanno provato a scrivere un trattato mondiale contro l'inquinamento da plastica. La speranza è chiudere un accordo vincolante per il mondo intero entro il 2024.

Per la prima volta passa un principio: riciclare non è più sufficiente, bisogna produrre meno. Su 400 milioni di tonnellate di plastica l'anno, meno del 10% viene recuperata: il resto è bruciata, dispersa, o giace in discariche che soffocano gli ultimi del mondo. Nella bozza c'è un elenco di 3mila sostanze tossiche associate alla produzione di plastiche: additivi cancerogeni, interferenti endocrini, PFAS, bisfenoli, metalli, idrocarburi, diossine.

Per bandire del tutto quelle plastiche bisognerà forzare i paesi produttori. Ma Arabia Saudita, Cina, Brasile, India, Russia già chiedono il diritto di veto. Vedremo come adrà, nella prossima riunione: appuntamento a Nairobi, Kenya, a novembre.

Montaggio Andrea Dudda