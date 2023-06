Cure gratis per animali di famiglie fragili: a Biella apre il primo ambulatorio

Inaugurato a Biella il primo “ambulatorio sociale veterinario” del Piemonte, dove le persone più fragili potranno portare gratuitamente i propri animali. Un progetto regionale inedito in Italia che nei prossimi mesi si allargherà ad altre 14 città. L'obiettivo è quello di dare un supporto economico a chi è in carico ai servizi sociali, contrastare il fenomeno dell'abbandono e allo stesso tempo garantire situazioni igienico-sanitarie adeguate sia per gli amici a 4 zampe che per i loro padroni.

“In Piemonte abbiamo 260mila persone seguite dai servizi sociali e 30mila animali detenuti da costoro. Quindi pensiamo a quanto questo servizio possa fare la differenza nella vita di queste persone”, dice ai nostri microfoni l'assessora regionale al Benessere Animale Chiara Caucino, promotrice dell'iniziativa. “L'auspicio è quello di arrivare poi a una mutua anche per gli animali di affezione”, aggiunge il presidente del Piemonte Alberto Cirio. “Ma il primo passo è aiutare chi non può portare gli animali negli ambulatori privati”.

