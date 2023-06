Il Cardinale Anastasio Ballestrero verso la beatificazione

“Tutto questo esame è sul suo stile di vita, se è stato, diciamo così, straordinario. Ora, parlare di virtù eroiche sembra che debba fare chissà che cosa, però è il vivere in unione ed in comunione con il Signore sempre. La santità è questa, vivere il nostro battesimo, la nostra consacrazione ogni momento della nostra giornata”.

Padre Marco Chiesa, Postulatore Generale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, ha descritto il lavoro durato nove anni che ha portato alla chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione del Cardinale Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Torino dal 1977 al 1989: anni difficili per una città ancora scossa dal terrorismo ed alle prese con le prime crisi in casa Fiat. Nel pomeriggio l'Arcivescovo Roberto Repole ha celebrato una messa in sua memoria alla presenza di numerosi Vescovi in carica ed emeriti della Regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d’Aosta, ringraziandolo per la sua opera di pastore. La cerimonia arriva a 25 anni dalla morte di Ballestrero, avvenuta il 21 giugno 1998 a Bocca di Magra, in provincia di La Spezia, città dove si sarebbe dovuto svolgere il processo canonico. La famiglia religiosa carmelitana ha chiesto ed ottenuto il permesso di trasferire la competenza a Torino.

Ora la documentazione, sigillata, verrà trasmessa in Vaticano per la seconda fase della causa di beatificazione. Continua Padre Marco Chiesa: “Inizierà la fase romana che consiste nella compilazione di un documento riassuntivo che cerca di dimostrare che il Servo di Dio Anastasio Ballestrero ha vissuto le virtù eroiche della sua esistenza. E questo porterà poi alla venerabilità a fine del processo”.