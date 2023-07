Prevenire l'Alzheimer mimando le opere d'arte

La cura e prevenzione dell'Alzheimer danzando ispirati dalle opere d'arte.

Sensibili miglioramenti nelle persone più fragili e a rischio grazie a un inedito "trattamento", basato su emozioni e tecnologia, chiamato non a caso Danzarte.

Sono sorprendenti i risultati di questa sperimentazione realizzata in Liguria e Piemonte su oltre 200 persone residenti in Rsa ed esposte a patologie neurodegenerative. Il progetto, uno dei quattro filoni del cantiere Well impact promosso e finanziato dalla compagnia di San Paolo, è stato realizzato in alcune strutture del capoluogo ligure in collaborazione con l'Università di Genova, l'Ospedale Galliera e il museo diocesano del capoluogo ligure.

Avviato nel maggio dello scorso anno, è stato però progettato nei primi mesi del 2021, in piena pandemia. Quindi dopo oltre due anni di lavoro e dopo l'analisi dei dati si possono tirare le somme di questo progetto. E i risultati sono molto confortanti.



Nel video l'intervista ad Antonio Camurri, Università di Genova - Dibris